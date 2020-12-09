جريح بحادث سير على اوتوستراد الجنوب في محلة السكسكية

أدى حادث سير على اوتوستراد الجنوب في محلة السكسكية قرب جامعة "فينيسيا"، عن سقوط جريح اثر انقلاب سيارته على الخط السريع. وعملت فرق الإسعاف التابعة للصليب الاحمر والهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر على نقله إلى أحد المستشفيات.