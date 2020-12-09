لبنان

وزارة الخارجية والمغتربين تحسم الجدل حول منع إعطاء التأشيرات السياحية للبنانيين!

Lebanon 24
09-12-2020 | 18:36
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افادت وزارة الخارجية والمغتربين ان سفير لبنان لدى دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن ابلغها بأن السلطات الاماراتية لم تصدر قرارا رسميا بمنع إعطاء التأشيرات السياحية للبنانيين وكذلك لجنسيات أخرى، بعكس ما يتمّ تداوله ولا يزال.
ولفتت الى أن دندن اجتمع بوكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبد الله بالهول، الذي اوضح له أن دولة الإمارات تمرّ حالياً بمرحلة التعافي من وباء كورونا، تمهيدا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لكافة الأنشطة، حيث يتم اتخاذ إجراءات وقائيّة واحترازية وفقا لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه تعديل في سياسة الدخول للدولة بين الحين والآخر، موضحاً ان هذه الإجراءات تشمل كافة الجنسيات، ولا قراراً يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص.
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