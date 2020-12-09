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لبنان
تجنبوا نفق سليم سلام اليوم... تدابير سير بسبب أعمال صيانة
Lebanon 24
09-12-2020
|
18:39
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صـــدر عـن المديريـة العامـة لقــــوى الأمــن الداخلي ـ شعبـــــة العلاقـــــات العامة
البـــــــلاغ التالــــــي:
اعتباراً من الساعة 22.00 من مساء اليوم الأربعاء 9-12-2020 ولغاية الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تنظيف جدران المسلك الشرقي من نفق سليم سلام، (المتّجه من المدينة الرياضية نحو رياض الصلح).
ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلك المذكور، طيلة فترة الأشغال، وتحويل السير إلى جانب النفق.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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