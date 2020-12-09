لبنان

توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجيش اللبناني والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا "AUST"

Lebanon 24
09-12-2020 | 18:56
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تم توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين قيادة الجيش والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، ينص على تبادل الخبرات وتقديم تسهيلات خاصة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وعائلات العسكريين الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والمتوفين، والموظفين المدنيين والمتعاقدين.
وقّع البروتوكول كل من قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيسة الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة هيام صقر التي عبّرت عن الاعتزاز بتوقيع بروتوكول التعاون مع المؤسسة العسكرية، مثنيةً على دور الجيش في حماية لبنان وشعبه.
من جهته، شكر العماد عون رئيسة الجامعة على هذه المبادرة، وجدد التأكيد على تشجيعه العسكريين على متابعة تحصيلهم العلمي، لما لذلك من انعكاس إيجابي على المؤسسة العسكرية وأفرادها.
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