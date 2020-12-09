كرامي التقى كوبيتش:المعطيات الدولية والاقليمية ما زالت نفسها ولا أرى حلا في الافق

استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في حضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت.

وقال كرامي بعد اللقاء: "كانت الجلسة مفيدة، استطعنا من خلالها البحث في الامور الدولية والاقليمية وتأثيرها على لبنان، واستمعت منه لما لديه من معطيات حول تشكيل الحكومة. وكما يعلم الجميع ان تشكيل الحكومة اصبح موضوعا دوليا، تدخل فيه المانيا وفرنسا وبلجيكا وفيتوهات اميركية. لذلك طبعا كان هناك فرض من سعادته على وضع اللبناني وفهمنا منه ان هناك مساعدات انسانية ستأتي الى لبنان بمئات ملايين الدولارات قريبا وسيكون هناك برنامج دعم للبنان ايضا بمليارات الدولارات، بغض النظر رأيي بهذه الحكومة او في غيرها".

وأضاف: طبعا في موضوع تشكيل الحكومة، انا ما زلت عند رأيي، لان المعطيات الدولية والاقليمية والفيتوهات ما زالت هي نفسها ولا أرى صراحة حلا في الافق واتفقنا على ان نلتقي في الايام المقبلة".

وتابع كرامي: "اما بالنسبة لموضوع رفع الدعم، هناك جهد من الرئيس حسان دياب والفريق الوزاري بتأخير مدة الدعم قدر الامكان، حتى تستطيع الناس ان تستفيد من هذا الدعم وهذا الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه. وطبعا شرحنا لسعادته الوضع الاقتصادي المتردي وكيف ان هذه الطبقة السياسية لا ثقة فيها من قبل الشعب اللبناني، وكيف لهذه الطبقة ان تلقى الدعم الدولي. وكان تأكيد أن لا دعم حقيقيا للبنان بدون اصلاحات وللاسف مع هذه الطبقة لا يوجد ثقة".