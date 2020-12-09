لبنان

إرتفاع بسيط في أعداد إصابات كورونا في لبنان اليوم...

Lebanon 24
09-12-2020 | 19:20
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان، إضافة الى 20 حالة وفاة.
 
وجاء في التقرير: 
 
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وزارة الصحة

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