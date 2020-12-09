خلية الازمة في اتحادي بلديات بنت جبيل والقلعة: 15 حالة ايجابية في قرى القضاء

أعلنت خلية الازمة في اتحاد بلديات بنت جبيل واتحاد بلديات القلعة، "بناء على التقارير الواردة من طبيب الرصد الوبائي في الدائرة الطبية في القضاء الدكتور محمد حسن، ونتائج فحوصات ال pcr في مختبري بنت جبيل وتبنين الحكوميين وأحد المختبرات الخاصة، تسجيل 15 حالة ايجابية بين خفيفة وقوية، توزعت على القرى والبلدات التالية: بنت جبيل 1، عيتا الشعب 1، رامية 1، عين ابل 1، رشاف 3، دبل 2، كونين 2، الطيري 1، عيناتا 2، شقرا ودوبييه 1".