وفد قواتي زار شمعون: تجمعنا ثلاثية ذهبية

زار النائب ماجد ادي ابي اللمع والوزير السابق ملحم الرياشي رئيس حزب الوطنين دوري شمعون في السوديكو، وشارك في اللقاء كميل شمعون.

وأفاد بيان للقوات أن "الوفد قدم الشكر لشمعون باسم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على مواقفه النبيلة ووقوفه الى جانب طلاب القوات في الاحداث الأخيرة في جامعة القديس يوسف، حيث فتح مقر الأحرار كما كان يفعل دائما وتحديدا في زمن الاحتلال السوري، عندما تحول إلى المساحة المشتركة والجامعة للقوى السيادية".

وأكد الوفد على "الثلاثية الذهبية التي تجمع القوات والأحرار: دولة السيادة والاستقلال، حياد الجمهورية، وحرية الإنسان وأمنه في مجتمع تعددي ودولة قانون حديثة".