لجنة الطاقة تُقفل زحلة الجمعة

حتى ظهر اليوم كان قضاء زحلة، بالأخص أهالي القرى التي تتغذى كهربائياً من شركة كهرباء زحلة، متفائلون ويعوِّلون على إجتماع لجنة الطاقة النيابية غداً في مجلس النواب حيث كان التوجه لدى كل المعنيين بهذا الملف هو التمديد للعقد التشغيلي سنتين وبإصدار توصية من اللجنة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب يبعدون من خلالها الظلام عن زحلة وقضائها من خلال تمديد العقد التشغيلي، إلا أن رئيس اللجنة النائب نزيه نجم طيّر الجلسة وأجّل الإجتماع إلى ١٧ كانون الجاري بذريعة أن أمين سر اللجنة أُصيب بفيروس كورونا ولا يستطيع الحضور.

هذا الأمر أثار حفيظة نائبي زحلة سيزار المعلوف وجورج عقيص وكهنتها وجمعية تجارها وصناعييها وجمعياتها ورابطاتها حيث دعوا الى إقفالٍ تام للمدينة يوم الجمعة المقبل وإلى إعتصامٍ خطابي أمام سراي زحلة عند الساعة الواحدة يعلنون من خلاله الخطوات التصعيدية لأنهم يدركون أن هناك "مماطلة ما تحصل" كون جلسة ١٧ كانون إن إستطاعت إصدار توصية بالتمديد ، لن يكون هناك متسع من الوقت للهيئة العامة لمجلس النواب بأن تجتمع لإصدار وإقرار قانون التمديد ونحن على أبواب عطل الأعياد قبل نهاية السنة ونهاية العقد التشغيلي. إذاً حتى الساعة لجنة الطاقة النيابية تدفع بزحلة نحو الظلمة والعتمة.