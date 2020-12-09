البعريني هنأ أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية بتطبيق القانون 193

هنأ عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني في بيان، "أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، وذلك بعد إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا بتطبيق أحكام القانون رقم 193، المتعلق بالتحاويل للطلاب في الخارج".وأمل في أن "يتم هذا التطبيق في أسرع وقت، رحمة لتعب ودموع أهالي الطلاب الذين أمضوا الفترة الأخيرة من مكان إلى آخر، طالبين المساعدة في تطبيق هذا القانون، وإنصافا لأولادنا الذين تغربوا عن بلادهم بغية الحصول على العلم والمعرفة".