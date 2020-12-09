لبنان

في قضاء صور: 35 إصابة كورونا لمقيمين مخالطين

Lebanon 24
09-12-2020 | 21:00
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 أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه "بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور، تم تسجيل 35 إصابة بـ covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا. والإصابات المسجلة اليوم كلها لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية السورية.

وتوزعوا على الشكل الآتي:
* صور: 9
* الحوش: 4
* البرغلية: 4
* القليلة: 3
* الحلوسية: 2
* الشهابية: 2
* المساكن: 2
* برج رحال: 1
* جناتا: 1
* دبعال: 1
* البص: 1
* الرشيدية: 1
* شحور: 1
* عين بعال: 1
* حناوية: 1
* العباسية: 1
* باتولية: 1.

وفي المقابل سجلت اليوم حالة وفاة واحدة لمصاب بـ covid_19، ما يرفع عدد المصابين في القضاء إلى 3781 مصابا توزعوا وفق الآني:
* 238 حالة وافدة (3 حالات وفاة).
* 3492 حالة محلية بينها 597 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية، و68 حالة من التابعية السورية، و4 حالات من التابعية العراقية.
* 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).
* 46 حالة وفاة محلية.

وقد تماثل 2000 منهم الى الشفاء في شكل تام، بينهم 566 شفاء مخبريا و1034 شفاء زمنيا".

واشارت الوحدة الى انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة "جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل" .
المصدر: الوكالة الوطنية
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