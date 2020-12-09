حزب التوحيد العربي: نقف إلى جانب أهل الجولان في معركة الدفاع عن الأرض والعرض

وجهت الامانة الاعلام في حزب التوحيد العربي، في بيان، التحية إلى أهل الجولان العربي السوري المحتل "الذين هبوا بمشايخهم الموحِّدين، وشبابهم وشيبهم بوجه العدو الصهيوني الذي يعمل بمخطاطاته الاستيطانية والتهجيرية على مصادرة اراضيهم الزراعية لإنشاء مشاريع لكيانه".ورأى البيان أن "هذه الوقفة المشرفة التي لم تخل من مواجهة قوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع واوقعت عشرات الجرحى من ابناء الجولان السوري المحتل، انما تعبر عن الإنتماء الوطني العروبي المتحرر لأهلنا في الجولان"، مؤكدا "الوقوف إلى جانبهم في معركة الدفاع عن الأرض والعرض والوجود والهوية فالجولان سيبقى عربيا سوريا وعنوان عزة وكرامة كل الأحرار".