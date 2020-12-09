لبنان

"كورونا" يقفل وزارة المالية في النبطية

Lebanon 24
09-12-2020 | 22:28
A-
A+
Doc-P-773548-637431498950821332.jpg
Doc-P-773548-637431498950821332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقفل وزارة المالية غداً الخميس وبعد غد الجمعة في مدينة النبطية، بسبب اصابة احدى الموظفات بفيروس كورونا، على ان تتم معاودة العمل الاثنين المقبل.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
فقدان الطوابع من فئة الألف ليرة في النبطية.. مقدمة لرفع سعره في السوق السوداء؟
lebanon 24
10/12/2020 00:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
استقصاء الجنوب سلمت مواطنا كان خطف من قبل مجهولين من النبطية الى مخفر حاصبيا لمعرفة الملابسات
lebanon 24
10/12/2020 00:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
التقرير الاسبوعي لمستشفى نبيه بري النبطية: 117 حالة ايجابية
lebanon 24
10/12/2020 00:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حادث تصادم بين مركبتين على طريق عام حبوش - دير الزهراني النبطية نتج عنه جريحان
lebanon 24
10/12/2020 00:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المالية

النبطية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:45 | 2020-12-10
00:39 | 2020-12-10
00:24 | 2020-12-10
00:07 | 2020-12-10
00:04 | 2020-12-10
22:56 | 2020-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website