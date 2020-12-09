لبنان

وجهاء عشائر وعائلات بعلبك ـ الهرمل: الأصوات الناشزة التي تطاول الأمن العام لا تعبر عن رأي أهلنا

Lebanon 24
09-12-2020 | 22:56
A-
A+
Doc-P-773549-637431516598434831.jpg
Doc-P-773549-637431516598434831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه عدد من وجهاء عشائر وعائلات بعلبك ـ الهرمل، ومخاتير وممثلين عن عدد من بلديات منطقة البقاع الشمالي، وفعالياتها الاقتصادية والاجتماعية، الشكر إلى "المدير العامة للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وأثنوا على الجهود المبذولة لإرساء السلم الأهلي وتثبيت الأمان الاجتماعي والاقتصادي، في ظل الصعاب والمخاطر التي يمر بها لبنان، بالتعاون مع الجيش اللبناني والأجهزة المعنية الأخرى".

واستنكر المجتمعون، في بيان، "الأصوات الناشزة التي تحاول النيل من الأمن العام وضباطه وتشويه سمعة المديرية، في الوقت الذي تقوم المديرية بواجبها في الوطن وفي الحفاظ على جسم الجهاز خاليا من عناصر الفساد".

وأضاف البيان: "لو كان أصحاب الاتهامات يغارون فعلا على مصلحة المديرية، وحريصين على ثقة المواطنين اللبنانيين بها، لكانوا توجهوا بانتقاداتهم تلك إلى الأمن العام بالطرق السليمة، لكي تتم محاسبة الفاسدين، إن وجدوا، داخليا ضمن الإدارة أو بشكاوى قضائية موثقة. إلا أن هذا السلوك المتبع من المشككين والمغرضين يطرح علامات استفهام وثير الشكوك في شأن النيات والأداور التي يؤديها هؤلاء".

وختم: "يهم المجتمعين التأكيد على أن الأصوات الناشزة التي تطاول الأمن العام وضباطه، والتي انطلقت من أحد نواب منطقتنا، لا تعبر إطلاقا عن رأي أهلنا في المنطقة، بل عن رأي مطليقها، وهذا التجني مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا. وكنا نتمنى بدل التجني على الأمن العام، أن يقوم المصوبون بكشف بؤر الفساد والمنظومة الفاسدة التي تحميها، بخاصة وأن من يطلق السهام على الأمن كان جزءا من هذه المنظومة لأكثر من 15 عاما".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:45 | 2020-12-10
00:39 | 2020-12-10
00:24 | 2020-12-10
00:07 | 2020-12-10
00:04 | 2020-12-10
22:28 | 2020-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website