امتناع التجّار عن التعامل بالشيكات المصرفية

مع نفاد الاحتياطي النقدي بالعملات الصعبة لدى مصرف لبنان، امتنع التجار، إلى حدّ كبير عن التعامل بالشيكات المصرفية، مطالبين بالنقد Cash، وفق أسرار "اللواء".