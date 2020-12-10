لبنان

امتناع التجّار عن التعامل بالشيكات المصرفية

Lebanon 24
10-12-2020 | 00:07
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مع نفاد الاحتياطي النقدي بالعملات الصعبة لدى مصرف لبنان، امتنع التجار، إلى حدّ كبير عن التعامل بالشيكات المصرفية، مطالبين بالنقد Cash، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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