الحوت لـ"الأنباء": لا أعتقد أن الحريري سيحسم التشكيل قريباً

رأى رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية النائب السابق عماد الحوت ان "هناك جهدا حقيقيا من الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة، ولكنه أسير مجموعة من التجاذبات، ولا يستطيع المغامرة والخروج عن الدعم الدولي"، مشيرا الى انه "يسعى ولو بالشكل لتأليف حكومة بمواصفات المبادرة الفرنسية، وفي الوقت عينه يسعى لإرضاء القوى السياسية المحلية، لتسهيل عملية التأليف، معتبرا انها بالمضمون ستكون حكومة محاصصة".وقال الحوت في تصريح لـ "الأنباء": "للأسف فإن رئيس الجمهورية ميشال عون، يسعى لاستغلال الظروف المتقلبة في المنطقة والانقلاب على اتفاق الطائف بالممارسة، من خلال تجاوز صلاحياته والمطالبة بالتدخل بكل تفاصيل تشكيل الحكومة".ورأى أيضا ان "هناك أكثر من جهة تؤخر تشكيل الحكومة ولأكثر من سبب"، وقال: "داخليا هناك من يعاني من تشويه لصورته وفعاليته بسبب العقوبات الأميركية التي فرضت عليه، ويريد تعزيز حضوره في الحكومة، ليحسن من هذه الصورة، بالإضافة الى ان هناك من يريد حكومة تعينه على تعزيز السيطرة على قرار البلد، وإلا فلتنتظر الحكومة المفاوضات الإقليمية الدولية. وأما خارجيا فهناك الضغوط الأميركية التي تدفع باتجاه تشكيل حكومة من دون حزب الله، متجاهلة أنه في النهاية يمثل شريحة من اللبنانيين".وأكد الحوت ان "العقوبات الأميركية على مجموعة من الشخصيات اللبنانية، زادت من تعقيدات عملية التشكيل، اذ دفعت عددا من الفرقاء السياسيين الى التشدد والرغبة بالتدخل في عملية التشكيل".وأضاف: "لا أعتقد أن الرئيس الحريري سيحسم التشكيل قريبا، فهو مضطر لانتظار تسلم الإدارة الأميركية الجديدة التي قد تخفف من الضغوط، وبالتالي تدفع لتسهيل التشكيل، على الرغم من أنني من مطالبي الرئيس الحريري بأن يقدم تشكيلته اليوم قبل الغد، فالوضع الاقتصادي والمعيشي لا يحتمل المراوحة الحاصلة، وليتحمل رئيس الجمهورية وسائر القوى السياسية مسؤولية موقفهم".وأبدى الحوت أسفا لأن بعض الأطراف السياسية تعيش حالة استقواء بالخارج على بعضها البعض، وبالتالي يغلب عليهم الانتظار لتغيير التوازنات نتيجة تدخل هذه الجهة الخارجية او تلك. المطلوب في خطوة شجاعة من رئيس الحكومة المكلف، وضع تشكيلة الحكومة على طاولة رئيس الجمهورية ثم مصارحة الرأي العام اللبناني بحقيقة المعرقلين.