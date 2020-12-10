لبنان

حلف يجمع بري والحريري وجنبلاط

Lebanon 24
10-12-2020 | 00:45
A-
A+
Doc-P-773562-637431581129438616.jpg
Doc-P-773562-637431581129438616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توافرت معلومات لـ"السياسة" الكويتية من أن "هناك اتهامات من جانب الرئاسة الثانية للرئاسة الأولى، بأنها تقف وراء الحملة التي شنتها محطة lbc على الرئيس بري في إطار فضح ملفات الفساد في الإدارات العامة".
وأشارت المعلومات إلى أن "هجوم بري على رئيس الجمهورية يحمل في طياته مؤشرات واضحة، لقيام حلف ثلاثي يضم إلى رئيس المجلس النيابي، الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي كان دعا الرئيس عون للاستقالة، في مواجهة فريق العهد، في حين يبدو "حزب الله" مُحاذراً في اتخاذ أي موقف، بانتظار اتضاح الصورة لكي يبنى على الشيء مقتضاه، وإن كانت المعلومات ترى أنَّ هذا التصعيد المُفاجئ بين بعبدا وعين التينة سيترك تداعياته على عملية تشكيل الحكومة المتعثرة أصلاً، ولن يساعد الرئيس المكلف على إنجاز مهمته في وقت قريب".
المصدر: السياسة الكويتبة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2020-12-10
07:00 | 2020-12-10
06:58 | 2020-12-10
06:57 | 2020-12-10
06:56 | 2020-12-10
06:44 | 2020-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website