حلف يجمع بري والحريري وجنبلاط

توافرت معلومات لـ"السياسة" الكويتية من أن "هناك اتهامات من جانب الرئاسة الثانية للرئاسة الأولى، بأنها تقف وراء الحملة التي شنتها محطة lbc على الرئيس بري في إطار فضح ملفات الفساد في الإدارات العامة".وأشارت المعلومات إلى أن "هجوم بري على رئيس الجمهورية يحمل في طياته مؤشرات واضحة، لقيام حلف ثلاثي يضم إلى رئيس المجلس النيابي، الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي كان دعا الرئيس عون للاستقالة، في مواجهة فريق العهد، في حين يبدو "حزب الله" مُحاذراً في اتخاذ أي موقف، بانتظار اتضاح الصورة لكي يبنى على الشيء مقتضاه، وإن كانت المعلومات ترى أنَّ هذا التصعيد المُفاجئ بين بعبدا وعين التينة سيترك تداعياته على عملية تشكيل الحكومة المتعثرة أصلاً، ولن يساعد الرئيس المكلف على إنجاز مهمته في وقت قريب".