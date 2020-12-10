لبنان

تأليف الحكومة بات مسألة جدية

Lebanon 24
10-12-2020 | 00:59
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ليس أبلغ من البيان الذي صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وهو يعلن ماذا دار في اللقاء 11 بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ليؤشر إلى وضع القطار على السكة.. لكن السؤال: متى يصل القطار، إذا ما تبين ان موعد الانطلاق، يتوقف على حسابات متعددة، ومتشابكة، ومحكومة بانتظارات، وتهديدات، واحتمالات، لكنها، حسب مصدر معني، أبلغ "اللواء" ليلاً: "ان ما تحقق خطوة يُبنى عليها، وتأليف الحكومة بات مسألة جدية"

ولم يشأ المصدر الامعان في التفاؤل، إلا انه اعتبر ان "ضغط الانهيار العام، وعقم المعالجات من شأنه ان يكبح جماح التهور، لدى المعطلين، من دون ان يجزم بمسار الأيام المقبلة، داعياً لضغط حقيقي ليرعوي هؤلاء المعطلون عن دور وضع العصي في دواليب الإقلاع، نظراً لصعوبة الاستمرار في دائرة الانتظار"
المصدر: اللواء
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