أجواء إيجابية بين عون والحريري

أكدت أوساط المراقبين أن "إشارة الرئيس المكلف، في معرض الرد على أسئلة الصحافيين، وهو يغادر القصر الجمهوري بأن الأجواء ايجباية.. إن شاء الله، سرعان ما تعرض لصدمة رئاسية كادت ان تطيح بالمناخ الجديد، وتضع الموقف في دائرة الشك، من العودة إلى عض الاصابع، ورمي الكرة على الرئيس المكلف، تحت حسابات، لا تعالج أزمة، ولا تأتي بدولار واحد إلى الخزينة، المترنحة تحت وطأة الأعباء".وفهم من مصادر على اطلاع، ان "الرئيس المكلف لمس جواً ايجابياً خلال اللقاء مع الرئيس عون"، لكن المصادر تخوفت من دور لكل من رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، واحد المستشارين الرئاسيين، من تعطيل المناخات الإيجابية.واعتبرت هذه المصادر ان "الكلام الرئاسي عن ان رئيس الجمهورية سلم الرئيس المكلف طرحاً حكومياً متكاملاً، يتضمن توزيعاً للحقائب على أسس واضحة، ينطوي على تجاوز للدستور، الذي ينيط عملية التأليف بالرئيس المكلف، على ان يتفق مع رئيس الجمهورية على التشكيلة".