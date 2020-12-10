لبنان

الأجواء إيجابية... والحكومة في ملعب التشكيل

Lebanon 24
10-12-2020 | 01:16
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أشارت مصادر مطلعة أن "الرئيس سعد الحريري سلم اللائحة الكاملة لتشكيلته مع حقائب وأسماء إذ حمل معه سير ذاتية لبعض الوزراء". وقالت المصادر عبر "اللواء" أن "الرئيس عون اطلع من الحريري عليها مع العلم انه قدم يوم الاثنين الفائت لائحة تضمنت اعادة توزيع للحقائب".

ولفتت المصادر إلى أنه "حصل بحث في الأسماء وسيتم التشاور بينهما في وقت قريب" مشيرة إلى أن "الأجواء إيجابية وستتم متابعتها وهناك رغبة منهما بالتعاون والإسراع في تأليف الحكومة.

وفهم أنه "سيصار إلى جوجلة كل من طرح عون والحريري علما أن فيهما الكثير من القواسم المشتركة والأسماء المشتركة أيضا".

وقالت أن "الملف الحكومي في ملعب من يشكلها أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وقيام اتفاق بينهما فهل تحسم الأيام المقبلة هذا الأمر ام أن التفاصيل الداخلية تتحكم بالملف"؟

وأوضحت المصادر أن "لا موعدا محددا أمام تأليف الحكومة وهناك مشاورات ستأخذ مداها قبيل الأيام الفاصلة عن لقائهما المقبل".
المصدر: اللواء
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