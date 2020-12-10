لبنان

تراجع في قطاع الصيد

Lebanon 24
10-12-2020 | 04:28
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يعاني قطاع الصيد البري تراجعاً لافتاً نتيجة قلة عدد الصيادين بسبب غلاء الخرطوش ومستلزمات الصيد ما يشكّل أعباء معيشية على أصحاب هذا القطاع.
المصدر: النهار
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قطاع الصيد

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