لبنان

وساطات حزبية

Lebanon 24
10-12-2020 | 04:34
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تقوم جهات مقربة من رئيس حزب عريق ومعارضيه بوساطة لعدم خروج الأمور عن نصابها وإخراجها من المحاكم والدعاوى المتبادلة، بغية التوصل إلى مخرج يرضي الجميع.
المصدر: النهار
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