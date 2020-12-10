لبنان

عدم المبالغة

Lebanon 24
10-12-2020 | 04:36
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يقول وزير سابق انه للمرة الاولى يفتح ملف الفساد داخل المؤسسة العسكرية لكن من الضروري عدم المبالغة فيها حرصا على المؤسسة الجامعة اكثر من غيرها 
المصدر: النهار
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الفساد

المؤسسة العسكرية

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