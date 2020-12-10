لبنان

المبلغ الشهري مستمر

Lebanon 24
10-12-2020 | 04:41
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تؤكد مصادر رسمية أنّ المبالغ الشهرية التي تدفع للطبقات الفقيرة خلال الاقفال العام، لا تزال تدفع، وستستمر هذه الوتيرة حتى شهر شباط المقبل.
المصدر: نداء الوطن
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