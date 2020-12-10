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لبنان
"صفقات النفط" وراء الهجوم
Lebanon 24
10-12-2020
|
04:45
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تحدثت مصادر متابعة عن معطيات تفيد بأنّ خلفية هجوم محطة إعلامية محسوبة على جهة سياسية على مرجعية رئاسية متصل بـ"صفقات نفط".
المصدر: نداء الوطن
صفقات نفط
هجوم اعلامي
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