لبنان

46 ألفاً و210 إصابات بكورونا.. وما جديد وصول اللقاح؟

Lebanon 24
10-12-2020 | 06:13
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كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "استقرار الإصابات وعداد الوفيات يحلّق": "لليوم الثالث على التوالي، يستقر عداد كورونا عند رقمٍ أقرب إلى الألف، مع تسجيله أمس 1274 إصابة من أصل 15 ألفاً و283 فحصاً مخبرياً. وبهذا الرقم، يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 46 ألفاً و210. ولئن كان عداد الإصابات مستقراً، لا يبدو أن الأمر ينسحب على عدّاد الوفيات الذي سجل خلال ثلاثة أيام 57 وفاة، منها 20 أمس، ليرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 1156.
في مقابل هذه الأرقام، لا يجد المعنيون سوى مراقبة الأرقام والترقب إلى حين توافر اللقاح، الذي من المتوقع، بحسب وزارة الصحة العامة أن يكون موعد وصوله إلى لبنان منتصف شباط، ما لم يطرأ شيء. وفي هذا الإطار، توقع وزير الصحة حمد حسن «إنجاز الاتفاق النهائي مع شركة فايزر بعد غدٍ، لأن الشركة ستحصل على موافقة الـFDA اليوم». وأعلن من جهة أخرى أنه «تم الاتفاق على تأمين 4 ملايين دولار أميركي كدفعة أولى للشركة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 
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