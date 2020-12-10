لبنان

حلحلة في الأفق؟

Lebanon 24
10-12-2020 | 06:58
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بناءً على ما جرى في اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، قالت المصادر لـ"الجمهورية": اللقاء من حيث الشكل جيد، لكن في جوهره اكّد انّه لم تعالج الأمور العالقة، ولا يزال الامر في اطار الكلام الاعلامي المعسول، وفي الحقيقة لم تُعالج الامور كما يجب ان تُعالج، والعقدة ما زالت على حالها. وكل ما يُقال خلاف ذلك ليس واقعياً، لأنّ الحريري لم يتفق بعد مع رئيس الجمهورية على الاسماء، اذ انّ الحريري مصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين، وهنا نقطة الخلاف الجوهرية، تُّضاف اليها عقدة الثلث المعطل الذي يطالب به عون وفريقه.

المصدر: الجمهورية
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