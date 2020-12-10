حسن يغرّد عن مستحقات المستشفيات.. ماذا كشف عن المرحلة المقبلة؟

غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على "تويتر": "رغم الظروف القاهرة لم يتردد معالي وزير المالية بدعم القطاع الصحي. اليوم 55 مليار ليرة للمستشفيات الحكومية عن 2020، ويليها قريبا الخاصة وتباعا عقود المصالحة من عام 2000 وحتى 2019 التي انكبت فرق وزارة الصحة مشكورة على إتمامها وتحويلها، ولم يبق في ذمتنا معاملات وأقول لهم: أنصفوا مرضانا".