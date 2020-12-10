21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أبيض عن وضع المستشفيات: الأسرّة محدودة وعدد الوفيات آخذ في الارتفاع
Lebanon 24
10-12-2020
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مدير مستشفى الحريري الحكومي الدكتور فراس أبيض أنّ مرضى الكورونا الجدد ما زالوا يواجهون صعوبة في العثور على سرير فارغ في وحدات العناية المركزة على الرغم من الزيادة الأخيرة في القدرة الاستيعابية للمستشفيات.
وعلى حسابه الخاص على تويتر، قال أبيض: "يرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عدد المرضى في حالة حرجة، وجزئيًا بسبب الزيادة في مدة إقامة المرضى في وحدة العناية المركزة".
واعتبر الأبيض أنّه مع استقبال المزيد من مرضى الكورونا في وحدة العناية المركزة، يكتسب الفريق الطبي الذي يعتني بهم المزيد من الخبرة، ويصبح أفضل في معالجة حالات العدوى الصعبة، والتي كان وضعها الصحي يتدهور بشكل سريع في السابق، مشيرًا إلى أنّ هذه الحالات قد تبقى في العناية لمدة طويلة حتى بعد زوال الفيروس.
وأوضح: "احيانا، لا يتعافى الضرر الناجم عن الفيروس ورد فعل الجسم تجاهه بشكل تام، ويمكن أن يبقى دائمًا في بعض الأحيان. وقد يحتاج بعض المرضى الذين نجوا من العدوى الأولى إلى رعاية فائقة لفترة طويلة. والبعض من الذين يعانون من قصور في التنفس وضرر دائم قد يحتاجون إلى زراعة رئة".
ولفت الأبيض إلى أنّه في بعض المستشفيات، يشغل أسرّة العناية المركزة في غير اقسام الكورونا مرضى تعافوا من الفيروس، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى البقاء على اجهزة التنفس، موضحًا أنّ هذه الأسرّة عادة ما يشغلها مرضى في حالة حرجة يعانون من امراض اخرى مثل السرطان او الجلطات، ولكنهم اليوم لا يستطيعون العثور على سرير فارغ.
وشدّد على أنّ كورونا يشكل عبئًا على النظام الصحي بأكمله، ويؤثر سلبًا على ارقام الأمراض الأخرى أيضًا، قائلاً إنّ التقارير الأخيرة تشير إلى أن "عدد الوفيات في لبنان من جميع الأسباب آخذ في الارتفاع، ولا شك في ان الاقتصاد المتعثر سيزيد الامور سوءا وسيتطلب التعافي من الوضع الحالي أكثر من وصول لقاح".
تابع
الأكثر قراءة
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
Lebanon 24
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
11:30 | 2020-12-09
09/12/2020 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني قدير برسالة مؤثرة: "بكّرت يا صديق الطفولة" (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني قدير برسالة مؤثرة: "بكّرت يا صديق الطفولة" (صور)
14:01 | 2020-12-09
09/12/2020 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة ورقية تسحب طفلا في الهواء (فيديو)
Lebanon 24
طائرة ورقية تسحب طفلا في الهواء (فيديو)
23:00 | 2020-12-09
09/12/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري في بعبدا للقاء عون.. و"الملف الابيض" ثالثهما
Lebanon 24
الحريري في بعبدا للقاء عون.. و"الملف الابيض" ثالثهما
16:33 | 2020-12-09
09/12/2020 04:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملكة رانيا تشارك صورة مع زوجها الملك عبد الله (صورة)
Lebanon 24
الملكة رانيا تشارك صورة مع زوجها الملك عبد الله (صورة)
12:00 | 2020-12-09
09/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:14 | 2020-12-10
إصابتان جديدتان بكورونا في ابل السقي
11:12 | 2020-12-10
فقيه جال على مؤسسات عامة في النبطية وأثنى على حسن سير العمل
11:11 | 2020-12-10
الصليب الاحمر وزع مساعدات في قرى قضاء حاصبيا
11:09 | 2020-12-10
خلية الازمة في القبيات: 81 فحص PCR لمخالطين
11:08 | 2020-12-10
فادي كرم: المهمة الوحيدة التي تنقذ الوطن سقوط تركيبة السلطة
10:48 | 2020-12-10
وفد من "حزب الله" زار عائلة الأسير يحيى سكاف في المنية
فيديو
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
10/12/2020 11:16:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
10/12/2020 11:16:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
14:00 | 2020-12-09
10/12/2020 11:16:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact