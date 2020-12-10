درويش: يبقى الفقير في لبنان من وجب إنقاذه

نعيش في مرحلة انعدام وزن، التباس كبير وضبابية اكبر، فقدنا الدور الداخلي الذي ترجم بعدم القدرة على تشكيل حكومة والخارجي تمثل بعدم حضور لبنان بأي ملف.
يبقى الفقير في لبنان من وجب انقاذه لانه دفع أغلى الأثمان وذلك عبر تأمين الدعم له تحديداً في مرحلة انحراف المعايير والتوازن المفقود.
— Deputy Ali Darwish (@alidarwish72) December 10, 2020
نعيش في مرحلة انعدام وزن، التباس كبير وضبابية اكبر، فقدنا الدور الداخلي الذي ترجم بعدم القدرة على تشكيل حكومة والخارجي تمثل بعدم حضور لبنان بأي ملف.
يبقى الفقير في لبنان من وجب انقاذه لانه دفع أغلى الأثمان وذلك عبر تأمين الدعم له تحديداً في مرحلة انحراف المعايير والتوازن المفقود.