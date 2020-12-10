درويش: يبقى الفقير في لبنان من وجب إنقاذه

غرد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر": "نعيش في مرحلة انعدام وزن، التباس كبير وضبابية أكبر، فقدنا الدور الداخلي الذي ترجم بعدم القدرة على تشكيل حكومة والخارجي تمثل بعدم حضور لبنان بأي ملف. يبقى الفقير في لبنان من وجب إنقاذه، لانه دفع أغلى الأثمان وذلك عبر تأمين الدعم له تحديدا في مرحلة انحراف المعايير والتوازن المفقود".

نعيش في مرحلة انعدام وزن، التباس كبير وضبابية اكبر، فقدنا الدور الداخلي الذي ترجم بعدم القدرة على تشكيل حكومة والخارجي تمثل بعدم حضور لبنان بأي ملف.

يبقى الفقير في لبنان من وجب انقاذه لانه دفع أغلى الأثمان وذلك عبر تأمين الدعم له تحديداً في مرحلة انحراف المعايير والتوازن المفقود. — Deputy Ali Darwish (@alidarwish72) December 10, 2020