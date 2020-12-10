6 حالات كورونا في صير الغربية

اعلنت بلدية صير الغربية، ان نتائج فحوص الـpcr التي أجريت خلال الـ48 ساعة الأخيرة لمخالطين لحالة إيجابية، أظهرت 6 حالات إيجابية، وتمنت على الأهالي التقيد بالارشادات الوقائية.