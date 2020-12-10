لبنان

طقس كانون المجنون: رياح شرقية نحو لبنان والحرارة ستصل 28 درجة.. ولكن الأمطار عائدة

Lebanon 24
10-12-2020 | 09:33
A-
A+
Doc-P-773650-637431896730586851.jpg
Doc-P-773650-637431896730586851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

افاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان المرتفع السيبيري ما زال يسيطر على غرب روسيا والعراق بقيَم ضغط مرتفعة والشبه مداري فوق الاردن وشمال شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي الى تدفّق رياح شرقية نحو شمال لبنان وحمص وجنوبية شرقية دافئة نحو البقاع والساحل اللبناني فترتفع درجات الحرارة بمعدّل 4 الى 5 درجات مئوية بين الجمعة والاثنين فتتخطى المعدّل لمثل هذا الوقت بسبب التيارات المدارية الدافئة القادمة من مصر وسيناء.

 

هذا ويتمدّد المنخفض الايسلاندي نحو جنوب اوروبا ويستقطب المنخفضات الاطلسية نحو البحر المتوسط فتتشكل عواصف عالية الفعالية مصحوبة برياح ناشطة وقيَم ضغط متدنية، من المنتظر ان تؤثر على لبنان خلال نهاية الأسبوع، بحيث ستتدنى درجات الحرارة ويتحوّل الطقس الى عاصف غزير الأمطار، فتتهيأ الجبال التي تعلو 1800 متر لتساقط الثلوج.

 

 
 

طقس يوم الخميس مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

طقس يوم الجمعة، مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

الحرارة على الساحل: 23 نهاراً و 17 ليلاً

في البقاع: 16 نهاراً و 4 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 4 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 9 نهاراً و -1 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها 10 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1017hpa

الرطوبة: 60%  الى 88%

البحر: متوسط الموج

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:14 | 2020-12-10
11:12 | 2020-12-10
11:11 | 2020-12-10
11:09 | 2020-12-10
11:08 | 2020-12-10
10:48 | 2020-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website