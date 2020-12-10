طقس كانون المجنون: رياح شرقية نحو لبنان والحرارة ستصل 28 درجة.. ولكن الأمطار عائدة

افاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان المرتفع السيبيري ما زال يسيطر على غرب روسيا والعراق بقيَم ضغط مرتفعة والشبه مداري فوق الاردن وشمال شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي الى تدفّق رياح شرقية نحو شمال لبنان وحمص وجنوبية شرقية دافئة نحو البقاع والساحل اللبناني فترتفع درجات الحرارة بمعدّل 4 الى 5 درجات مئوية بين الجمعة والاثنين فتتخطى المعدّل لمثل هذا الوقت بسبب التيارات المدارية الدافئة القادمة من مصر وسيناء.

هذا ويتمدّد المنخفض الايسلاندي نحو جنوب اوروبا ويستقطب المنخفضات الاطلسية نحو البحر المتوسط فتتشكل عواصف عالية الفعالية مصحوبة برياح ناشطة وقيَم ضغط متدنية، من المنتظر ان تؤثر على لبنان خلال نهاية الأسبوع، بحيث ستتدنى درجات الحرارة ويتحوّل الطقس الى عاصف غزير الأمطار، فتتهيأ الجبال التي تعلو 1800 متر لتساقط الثلوج.

طقس يوم الخميس مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

طقس يوم الجمعة، مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

الحرارة على الساحل: 23 نهاراً و 17 ليلاً

في البقاع: 16 نهاراً و 4 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 4 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 9 نهاراً و -1 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها 10 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1017hpa

الرطوبة: 60% الى 88%

البحر: متوسط الموج