فقدان طابع الالف في النبطية.. 16 على إخراج القيد بدلاً من 4!

ناشد أمين سر رابطة مخاتير قضاء النبطية مختار كفررمان علي شكرون في بيان الدولة ووزارة المال "العمل على تزويد المخاتير بطابع الالف ليرة الذي فقد من النبطية ومنطقتها، الذي يسهل عمل المخاتير وإنجاز المعاملات في دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية في النبطية، كإخراجات القيد، ومعاملات الولادة، والوفاة، وغير ذلك من معاملات في كافة المؤسسات الرسمية".



وقال: "نعيش في بلد الأزمات، كل يوم أزمة، وان فقدان طابع الالف دفعنا لاستخدام طابع الـ 250 ليرة، ما يستوجب أربع طوابع بدل الالف، وإخراج القيد يحتاج الى 4 طوابع بألف، وان استخدمنا طابع ال 250، نحتاج الى 16 طابعا، على كل إخراج قيد، ما يشوهه ويمحي كلاما عليه، ووزارة المال بعدم طرحها طوابع الالف، تفسح المجال لغلاء الطوابع وبيعها بأسعار أعلى في السوق السوداء، من قبل بائعي الطوابع في الشركات، الذين يستغلون ذلك لجني الأرباح على حساب المواطن والمختار وكأننا امام ازمة طوابع من جديد".