لبنان

كمين في البوار أسفر عن توقيف شخص ينشط بمجال سرقة السيارات

Lebanon 24
10-12-2020 | 09:15
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: في إطار متابعة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللبنانية.

 

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّل عناصر المكتب المذكور إلى معرفة كامل هوية أحد الأشخاص الذي ينشط في مجال سرقة السيارات ضمن محافظة جبل لبنان.

 

بتاريخ 25-11-2020، كمنت له قوة من المكتب في محلة البوار، وتمكنت من توقيفه، ويدعى:

 

-     ج. ف. (مواليد عام 1977، لبناني)

 

وضبطت بحوزته رخصة سوق عمومية مزوّرة.

 

باستماعه، اعترف بسرقة /6/ سيارات حديثة الصنع نوع "هيونداي" طراز "توكسون" و "إلانترا" من أنطلياس وعرمون، وبأنه سلّمها لشخص في البقاع لتهريبها الى سوريا، لقاء مبالغ مالية. كما تبيّن أنه من أصحاب السوابق، وأوقف عدّة مرّات سابقاً بجرم سرقة سيارات.

 

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

 

  

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