باريس لا تزال حاضرة

على عكس ما حاول البعض الإيحاء به فإن الضغط الفرنسي مستمر في محاولة لإنقاذ ما تبقى من المبادرة الفرنسیة، ودعم زیارة الرئیس إیمانویل ماكرون واستقباله بحكومة جدیدة، على نحو یوحي بأن باریس نجحت في لبنان ولم تفشل.