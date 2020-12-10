مداهمة في محيط سوق الذهب في طرابلس

ينفذ الجيش مداهمة في المنطقة الواقعة في محيط سوق الذهب والسرايا العتيقة في طرابلس.



وقد طوق الجيش المكان حيث يعمل على مداهمة احد المطلوبين، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.