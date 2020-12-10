لبنان

مداهمة في محيط سوق الذهب في طرابلس

Lebanon 24
10-12-2020 | 09:51
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ينفذ الجيش مداهمة في المنطقة الواقعة في محيط سوق الذهب والسرايا العتيقة في طرابلس.

وقد طوق الجيش المكان حيث يعمل على مداهمة احد المطلوبين، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 
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