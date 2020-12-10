مداهمة للجيش بمؤازرة المخابرات.. توقيف وأسلحة حربية ومسدسات

داهمت دورية من الجيش بمؤازرة مخابرات الجيش منزل المدعو "ع.ش" في منطقة شارع الكنائس طرابلس وتمكنت من توقيفه.



وضبطت داخل المنزل المذكور أسلحة حربية بنادق ومسدسات.



وسلم الموقوف مع المضبوطات الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.