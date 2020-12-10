لبنان

مليون طابع من فئة الألف ليرة قيد التداول خلال اليومين المقبلين

Lebanon 24
10-12-2020 | 10:19
A-
A+
Doc-P-773667-637431924904953859.jpg
Doc-P-773667-637431924904953859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة المالية البيان التالي: "يهم المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن يعلم المواطنين أنه سيتم وضع 3 مليون طابع من فئة الألف ليرة في التداول خلال اليومين المقبلين".
 
 

مواضيع ذات صلة
الفساد في الدول العربية.. مرتبة لبنان متدنية جداً
lebanon 24
10/12/2020 11:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس كانون المجنون: رياح شرقية نحو لبنان والحرارة ستصل 28 درجة.. ولكن الأمطار عائدة
lebanon 24
10/12/2020 11:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عون لن يتنازل ولن يتراجع.. مسرح الأحقاد والدمى الحكومية على ركام الدولة وبؤس اللبنانيين
lebanon 24
10/12/2020 11:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
درويش: يبقى الفقير في لبنان من وجب إنقاذه
lebanon 24
10/12/2020 11:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

طوابع

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:14 | 2020-12-10
11:12 | 2020-12-10
11:11 | 2020-12-10
11:09 | 2020-12-10
11:08 | 2020-12-10
10:48 | 2020-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website