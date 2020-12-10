لبنان

تجار زحلة: للاقفال غدا لارجاء صدور توصية بتمديد العقد التشغيلي

Lebanon 24
10-12-2020 | 10:32
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 اعلنت جمعية تجار زحلة في بيان، الاقفال العام في اسواق زحلة غدا، من الثانية عشرة حتى الثانية من بعد الظهر، وذلك بعد تعثر انعقاد اجتماع لجنة الطاقة والاشغال غدا وتأجيلها الى 17 الحالي حيث كان من المقرر ان يصدر عنها توصية بتمديد العقد التشغيلي بين كهرباء زحلة مع مؤسسة كهرباء لبنان. ودعت جميع التجار والموظفين الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام في اليوم نفسه امام السرايا، مؤكدة ابقاء جلساتها مفتوحة تحسبا لإي طارىء.
 
من جهته، دعا رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا ابو فيصل جميع الصناعيين والعاملين في القطاع الصناعي في بيان، الى المشاركة في التجمع امام سرايا زحلة عند الواحدة ظهر غد الجمعة للمطالبة بتعيين جلسة لمجلس النواب لإقرار تمديد العقد التشغيلي لكهرباء زحلة.

وقال البيان "ندعو الصناعيين للمشاركة والتجمع امام سراي زحلة من خلال عمالهم وموظفيهم للمطالبة بتعيين جلسة لمجلس النواب يكون على جدول أعمالها تمديد العقد التشغيلي بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة، وشركة كهرباء زحلة من جهة اخرى، نظرا لما يترتب من اضرار على المصانع التي تعمل ضمن نطاق عمل شركة كهرباء زحلة والبالغ عددها 573 مصنعا في حال عدم استمرار الشركة في تقديم خدمة الكهرباء لمدينة زحلة والقضاء.
 
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