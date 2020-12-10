لبنان

دفع مستحقات جمعيات الرعاية الاجتماعية والمعوقين بقيمة 27 مليار ليرة

Lebanon 24
10-12-2020 | 10:44
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع مستحقات جمعيات الرعاية الاجتماعية ورعاية المعوقين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية عن الفصل الرابع لعام 2019 بقيمة 27 مليار ليرة.
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