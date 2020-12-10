لبنان

أرسلان: حذارِ اللعب بالتوازنات الدقيقة وتكريس أعراف نجهل عواقبها

Lebanon 24
10-12-2020 | 08:42
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غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "يبدو أن هناك تسليما من بعض المعنيين بتقليص حجم الدروز في التمثيل الحكومي إلى النصف، علما أن لا علم لدينا بتغييرات أممية من حكومة الرئيس دياب الى اليوم".

 

وتابع: "كل ما تحتاجه الطائفة لتحصين حقوقها هو وحدة الموقف في المطالب كما سبق ودعونا اليه مرارا والتمثل بالثنائي الشيعي كما دعا الرئيس بري، إلا إذا كان هناك حسابات نجهلها".

يبدو ان هناك تسليم من بعض المعنيين بتقليص حجم الدروز في التمثيل الحكومي الى النصف علما ان لا علم لدينا بتغييرات اممية من حكومة الرئيس دياب الى اليوم. كل ما تحتاجه الطائفة لتحصين حقوقها هو وحدة الموقف في المطالب كما سبق ودعونا اليه مرارا والتمثل بالثنائي الشيعي كما دعا الرئيس بري

 
 

وختم بالقول: "مجددا حذارِ اللعب بالتوازنات الدقيقة وتكريس أعراف نجهل عواقبها".

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