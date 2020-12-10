اكثر من اصابة بكورونا في محتسبية المتن الشمالي.. والموظفون غائبون

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن تسجيل اكثر من اصابة بفيروس كورونا بين الموظفين محتسبية المتن الشمالي التابعة لوزارة المالية. وقد تغيب الموظفون المصابون منذ يوم امس.