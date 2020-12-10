لبنان

وفد من "حزب الله" زار عائلة الأسير يحيى سكاف في المنية

Lebanon 24
10-12-2020 | 10:48
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 زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع الشمال في الحزب الشيخ رضا أحمد، منزل عائلة عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف في المنية، وكان في استقباله جمال سكاف شقيق الأسير وأفراد العائلة.

بداية رحب سكاف بالوفد، معتبرا أن "منزل الأسير كان وسيبقى حاضنا للقضايا المحقة لأمتنا ولقوى المقاومة في فلسطين ولبنان التي تواجه العدو وتقدم التضحيات الجسام في سبيل حماية اوطاننا من الخطر الصهيوني".

وتوجه سكاف بالتحية لـ"المقاومين ولقيادتهم الحكيمة بقيادة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي قدم فلذة كبده شهيدا في سبيل تحرير الأرض من الإحتلال"، مؤكدا أن "فلسطين والمقدسات والأسرى سيتحررون بفضل قبضات المقاومين الأشاوس الذين حققوا الانتصار تلو الانتصار على العدو".

بدوره نقل الشيخ رضا تحيات قيادة الحزب ورجال المقاومة الى عائلة عميد الأسرى يحيى سكاف الذي "يعتز ويفتخر جميع الشرفاء ببطولاته وبتاريخه المشرف حيث سطر أروع انواع الملاحم البطولية في مقاومة الإحتلال على ارض فلسطين الحبيبة اثر مشاركته بأضخم عملية فدائية"، مشيرا الى ان "الزيارة لمنزل الأسير يحيى سكاف هي للتأكيد على عمق العلاقة بين المقاومة الإسلامية والمقاومين الشرفاء كافة الذين واجهوا العدو وأعادو للأمة عزتها".

واكد ان قضية الأسير يحيى سكاف والأسرى كافة هي في صلب اهتمام ومتابعة المقاومة التي لن تتخلى عن قضيتهم مهما طال الزمن.
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