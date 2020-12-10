فادي كرم: المهمة الوحيدة التي تنقذ الوطن سقوط تركيبة السلطة

غرد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم عبر حسابه على "تويتر": "المعركة تحددت ولم يعد يفيد اللبنانيون لا مسرحيات السلطة الحالية، ولا معالجاتها الكاذبة، ولا محاولاتها للتصرف بالاحتياط الالزامي وسرقة ما تبقى من اموالهم. المهمة الوحيدة التي تنقذ الوطن، سقوط تركيبة السلطة "انظومة الاكذوبة" تيار - ثنائي شيعي، والتخلص من رهن لبنان للحسابات الاقليمية".