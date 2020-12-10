خلية الازمة في القبيات: 81 فحص PCR لمخالطين

اصدرت خلية الأزمة في بلدة القبيات بيانا اعلنت فيه أنها" اجرت 81 فحص PCR لمخالطين بالتعاون مع مختبرات Rodolphe Mérieux، ويتوقع صدور النتائج بعد حوالى 72 ساعة أي صباح السبت المقبل".وتمنت للمصابين "الشفاء، وطلبت من الجميع التزام وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة، وغسل وتعقيم اليدين بشكل جيد".