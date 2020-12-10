الصليب الاحمر وزع مساعدات في قرى قضاء حاصبيا

أنهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع قطاع الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني مركز حاصبيا المرحلة الاولى من توزيع المساعدات في قرى قضاء حاصبيا.وتم توزيع 600 حصة تغذية ومواد تنظيف ل200 عائلة في قرى القضاء.