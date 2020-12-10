لبنان

فقيه جال على مؤسسات عامة في النبطية وأثنى على حسن سير العمل

Lebanon 24
10-12-2020 | 11:12
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زار محافظ النبطية الدكتور حسن محمود فقيه تعاونية موظفي الدولة في النبطية، والتقى رئيسة الفرع آنا الصباغ. كما زار المنطقة التربوية في النبطية والتقى رئيسها أكرم أبو شقرا.

كذلك زار هيئة إدارة السير والتقى رئيسها علي قانصو في حضور الموظفين، وأثنى على حسن سير العمل وانتظامه، مؤكدا أن "موظفي الإدارات الرسمية في النبطية هم النموذج بالالتزام الوظيفي، ويعطون المثال عن غيرهم من الموظفين في بقية الإدارات".

وشدد فقيه على الموظفين "ضرورة وضع الكمامة خلال العمل الوظيفي والتزام التباعد الاجتماعي، وعدم التهاون بعد إصابة احدى الموظفات في مالية النبطية بفيروس كورونا، ما أدى الى توقف العمل فيها اليوم وغدا الجمعة، على ان تنتظم أمور العمل الاثنين بعد القيام بتعقيم مكاتب دائرة المالية".
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