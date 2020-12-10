إصابتان جديدتان بكورونا في ابل السقي

أعلنت بلدية ابل السقي - قضاء مرجعيون، في بيان، "ظهور حالتي كورونا جديدتين في البلدة".وشددت البلدية على " ضرورة الحجر المنزلي لمدة 14 يوما للمصابين والمخالطين وابلاغ البلدية بأي تطورات صحية طارئة".