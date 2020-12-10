تشكيلة للحريري وثانية مضادة.. ماذا كشف علوش؟

أكّد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أنّ "الرئيس المكلف هو من يشكل الحكومة ويطرح تشكيلته ويناقشها مع رئيس الجمهورية الذي لا يحق له طرح تشكيلة مضادة".

وفي حديث مع "الجديد"، قال علوش: "طرح تشكيلة حكومية مضادة هرطقة بكل ما للكلمة من معنى والتزم بالتفاؤل الذي اعلنه الرئيس المكلف".