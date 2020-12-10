جريحة بحادث سير على طريق النميرية زفتا

أصيبت مواطنة بحادث سير على طريق مفترق النميرية - زفتا نتيجة اصطدام بين سيارة مدنية من نوع (بي ام) وشاحنة. ونقلت الى احد مستشفيات النبطية، فيما حضر عناصر درك مخفر زفتا الى المكان، وفتحوا تحقيقا بالحادث.