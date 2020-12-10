لبنان

جريحة بحادث سير على طريق النميرية زفتا

Lebanon 24
10-12-2020 | 11:31
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أصيبت مواطنة بحادث سير على طريق مفترق النميرية - زفتا نتيجة اصطدام بين سيارة مدنية من نوع (بي ام) وشاحنة. ونقلت الى احد مستشفيات النبطية، فيما حضر عناصر درك مخفر زفتا الى المكان، وفتحوا تحقيقا بالحادث.
 
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